Израиль сообщил о двух неудавшихся запусках ракет с территории Сектора Газа
11:08, 28 Апрель, 2021
Армия обороны Израиля сообщила, что из Сектора Газа были осуществлены две неудачные попытки запуска ракет в сторону Израиля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Террористы в Газе только что выпустили 2 ракеты в сторону Израиля. Обе ракеты взорвались в Газе", - сообщили израильские военные в своем твиттере.
Ранее израильские СМИ сообщили, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, были слышны в кибуце Кисуфим, расположенном на юге Израиля рядом с Сектором Газа.
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