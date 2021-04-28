Израиль сообщил о двух неудавшихся запусках ракет с территории Сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что из Сектора Газа были осуществлены две неудачные попытки запуска ракет в сторону Израиля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Террористы в Газе только что выпустили 2 ракеты в сторону Израиля. Обе ракеты взорвались в Газе", - сообщили израильские военные в своем твиттере.

Ранее израильские СМИ сообщили, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, были слышны в кибуце Кисуфим, расположенном на юге Израиля рядом с Сектором Газа.