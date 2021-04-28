По состоянию на 11:00 28 апреля в Армении подтверждено 808 новых случаев COVID-19, 588 заболевших вылечились, есть 13 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 807 тестов. Всего проведено 974 776 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 214 872 случая COVID-19, 196 289 из которых вылечились, есть 4 071 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 503 пациента.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 009.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.