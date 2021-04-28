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Более 65 членов Палаты представителей США призвали выделить Арцаху и Армении 100 млн долларов

Более 65 членов Палаты представителей США призвали выделить Арцаху и Армении 100 млн долларов

Более 65 членов Палаты представителей США призвали США в качестве содействия выделить 100 млн долларов Арцаху и Армении, пострадавшим от агрессии Турции и Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет “Ай Дата” Америки.

Члены Палаты представителей также призвали прекратить помощь Азербайджану в сфере безопасности до тех пор, пока не подтвердится тот факт, что он прекратил посягательства на Армению и Арцах.

Член Палаты представителей США, сопредседатель комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне отметил, что предоставляемая финансовая помощь поможет повысить уровень безопасности народа, укрепить демократию, обеспечить стабильное экономическое развитие и т. д.


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