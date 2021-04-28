Началось внеочередное заседание Национального собрания Армении: в повестке два вопроса

Началось внеочередное заседание Национального собрания Республики Армения. Как передает Арменпресс, в повестке заседания два вопроса.

Депутаты в первом и во втором чтении обсудят пакет изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения и смежные законы, а также проект закона О внесении изменения в Налоговый кодекс Республики Армения.

Изменения в Уголовном кодексе предлагают предусматривать ответственность за все те случаи, в результате препятствования которых избирательному процессу результаты голосования на участке признаются недействительными. Проектом предлагается предусматривать уголовную ответственность за воспрепятствование предвыборной агитации, применение насилия в участковом центре или у входа на участок.

Предлагается также установить уголовную ответственность за публикацию ложных сведений о партии (партийном блоке) или кандидате, участвующем в выборах, когда это действие совершается в корыстных целях, группой лиц или организованной группой. То есть, публикация ложной информации отдельным лицом выходит за рамки этого диапазона регулирования.

Уточняется также положение, предполагающее уголовную ответственность в случае не предоставления компетентному органу информации, препятствующей приобретению статуса должностного лица. С той же целью в одном пакете предусмотрено и дополнение к Закону Республики Армения “О гражданстве”.

В Кодексе об административных правонарушениях предлагается предусматривать административные штрафы за агитацию лицами, не имеющими права на агитацию в день выборов и за день до выборов.