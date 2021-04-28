Миротворцы в Арцахе разминировали около 2 040 га территорий

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.

“С 23 ноября 2020 года по сей день от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 040 га территорий, 622 км дороги, 1 716 строений, в том числе 30 объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено 25 594 взрывоопасных предмета”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.