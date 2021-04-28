Офис ЗПЧ в 2020 году представил 192 мнения относительно проектов правовых актов

Защитник прав человека в рамках своих полномочий продолжает содействовать совершенствованию законодательного поля в Армении, как разрабатывая законодательные проекты, так и предоставляя профессиональное мнение. Об этом Арменпресс сообщили в отделе по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Статистические данные свидетельствуют о существенном росте числа мнений, представленных Защитником по проектам правовых актов. Так, в 2016 году Защитником было представлено 76 мнеиой по около 90 правовым актам, в 2017 году - 144, в 2018 году - 185, в 2019 году - 241, а в 2020 году - 192”, - сообщили в офисе ЗПЧ.