На территории Армении есть закрытые автодороги
На территории Армении есть закрытые автодороги.
Как стало известно Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.
В городе Капан Сюникской области - туман.
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