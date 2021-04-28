На территории Армении есть закрытые автодороги.

Как стало известно Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

В городе Капан Сюникской области - туман.