В Японии автомобиль въехал в здание больницы
09:35, 28 Апрель, 2021
По меньшей мере семь человек получили травмы в городе Одавара на востоке Японии, где автомобиль въехал в здание местной больницы, протаранив стеклянную стену. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
По данным властей, 70-летний водитель перепутал педали газа и тормоза, что стало причиной инцидента. Сотрудники полиции начали расследование для выявления всех обстоятельств произошедшего.
В последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Местная полиция призывает в связи с этим добровольно отказываться от прав на вождение в случае неуверенности в силах.
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