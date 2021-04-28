В Японии автомобиль въехал в здание больницы

По меньшей мере семь человек получили травмы в городе Одавара на востоке Японии, где автомобиль въехал в здание местной больницы, протаранив стеклянную стену. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

По данным властей, 70-летний водитель перепутал педали газа и тормоза, что стало причиной инцидента. Сотрудники полиции начали расследование для выявления всех обстоятельств произошедшего.

В последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Местная полиция призывает в связи с этим добровольно отказываться от прав на вождение в случае неуверенности в силах.