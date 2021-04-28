Матч полуфинала Лиги чемпионов между “Реалом” и “Челси” завершился вничью

Полуфинальные игры Лиги чемпионов начались с матча “Реал” - “Челси”.

Как передает Арменпресс, в первой игре, прошедшей в Мадриде, счет открыли футболисты “Челси”. В составе аристократов на 14-й минуте отличился Кристиан Пулишич. “Реалу” до перерыва удалось восстановить равенство в счете. На 29-й минуте автором гола стал Карим Бензема. Во втором тайме голов не был забито, и матч завершился вничью - 1:1.

Ответная встреча команд состоится 5-го мая. В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся “Бавария” и ПСЖ. Этот матч состоится 28 апреля.