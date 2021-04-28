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Патриарх армянского кино: он был талантливым режиссером, сценаристом и актером

Патриарх армянского кино: он был талантливым режиссером, сценаристом и актером

“Если бы когда-то мне сказали, что пройдет несколько лет и на моей родине будет создано свое кинопроизводство, я бы это посчитал откровенной иллюзией. Между тем, у меня лично была возможность принять активное участие в создании в Армении национального кинематографа”.

Амо БЕКНАЗАРЯН

Действительно, ему посчастливилось заложить фундамент армянского кино, создать первые национальные фильмы, которые десятилетиями не теряли бы своей художественной ценности, даже и сегодня.

Великий творец родился в Ереване в 1892 году. Он учился в столице, затем в Ташкентской гимназии, затем окончил Московский коммерческий институт. В молодости Амо Бекназарян был велосипедистом, профессиональным борцом, участвовал в зарубежных соревнованиях, много раз получал серьезные травмы, ему даже удаляли почку, выступал под псевдонимом Марон в цирке… И как он попал в большой мир кино ? Послушаем же его, известного режиссера, актера, сыгравшего в кино около сотни ролей.

“Счастье к человеку приходит по-разному. Оно появилось передо мной в виде худого высокого блондина лет тридцати пяти, который предложил мне сняться в кино.  Я смущенно спросил: “А что мне надо делать?”. “Вам все расскажут”: незнакомец дал мне адрес и исчез”.

Оказалось, в студии Ханжанкова нужен был актера, и его внешность привлекла внимание приглашающего. И Бекназарян решает попробовать свои силы на этом поприще. В 1914 г. он сыграл второстепенную роль в фильме известного режиссера Владимира Гардина с символическим названием “Энвер паша - предатель Турции”. Через год под псевдонимом Амо Бек он начал сниматься в российских фильмах с известными актерами того времени, и играя главные роли, заслужив титул “восходящей звезды” российского кинематографа. Российская пресса того времени называла его “прекрасным Беком”. Кстати, его жена Софья Волховская тоже была известной актрисой, с которой он проживет всю свою жизнь и обретет свой вечный покой рядом с ней, в Москве.

В 1921 г. Амо Бекназарян возглавил отдел киностудии Грузинской киностудии, затем он становится директором Государственного кинотеатра Грузии. В соседней стране он снял фильмы “У столба позора”, “Потерянные сокровища” и “Нателла”, полные экзотических восточных красок. Он снял  азербайджанские фильмы “Севиль” и “Сабухин”, также узбекские, таджикские,  и чеченские фильмы. При его помощи возникли кинематографы Грузии и Азербайджана. Поэтому не случайно его называют “пионером закавказского кино”. Бекназарян поселился на родине в 1925 году, основав киностудию “Арменфильм”. В 1926 году он снял первый армянский немой художественный фильм “Намус”, лучший из всех восточных фильмов. До этого он снял фильмы “Заре”, “Шор и Шоршор”. Первый армянский звуковой фильм, сделанный им в 1936 году, был “Пепо”, который стал не только шедевром режиссера, но и золотым репертуаром армянского кино. Вскоре были сняты еще два бесценных фильма: патриотическая эпопея “Давид Бек” и “Зангезур”. За “Зангезур” режиссер получил поощрительную награду от “отца народов” Сталина. Успеху этих фильмов  способствовали и великие актеры, такие как Грачья Нерсисян, Авет Аветисян, Амбарцум Хачанян, Асмик, Давид Малян, Нина Манучарян - целая плеяда талантливых актеров, выдающихся деятелей, оставивших неизгладимый след в нашей театральной и кинематографической жизни.  

История жизни Амо Бекназаряна, его вхождения в мир кино, могла бы стать не менее интересным сюжетом для любого киносценария. Может быть, нашим режиссерам стоит серьезно задуматься над этим, создавая непреходящие ценности вместо безвкусных и антинациональных мыльных опер, отдавая тем самым дань уважения бессмертному благородному творцу армянского кинематографа ...

Акоп Срапян

Полный текст на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу


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