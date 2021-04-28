Газета “Айастани Анрапетутюн”: Признание Геноцида армян и турецкие страхи

“Заявление президента США в Турции не было неожиданностью, поскольку напряженные турецко-американские отношения и выход из американской программы по F-35 за несколько дней до 24 апреля были показателем того, что развитие событий приведет именно к этому. Хотя официальная Анкара выразила возмущение, подобное развитие событий не показалось “серьезной катастрофой”. Но с другой стороны, замечание спикера парламента этой страны Мустафы Шентопа о том, что “Армения и армянская диаспора одержимы мечтой о Великой Армении”, связано с опасениями Турции. Безусловно, отрицание Турции обусловлено не столько употреблением термина “геноцид” той или иной страной, сколько поднятием в результате этого вопроса о притязаниях. Цена Геноцида армян - это не только возмещение человеческого, культурного, экономического и морального ущерба, но и восстановление исторической справедливости, то есть ликвидация последствий лишения Родины. Только так можно будет смягчить кровавую страницу 1915 года и для нас, и для Турции и для международного сообщества”.

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