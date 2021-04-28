Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сегодняшние геополитические реалии

“Не секрет, что весь результат экономической деятельности армян в буквальном смысле стал даром для турецких и курдских геноцидальных толп, а также платой турецкого военного штрафа за поражение в Первой мировой войне. Сегодняшняя турецкая экономика построена на финансовых ресурсах наших армян. Поэтому, помимо земельного вопроса, мы должны включить в иск Армении и вопрос финансовой и материальной компенсации. Особенно сейчас, когда позиция наших требований чуть более укрепилась. И о каких финансовых счетах можно говорить, конечно, в том числе и с учетом вопроса обменного курса.

Об этих и других вопросах “Айастани Анрапетутюн” говорил с доктором политических наук, изучающим транспортную сферу, Ваге Давтяном. Он отметил, что существует множество оценок и подходов к материальному и финансовому ущербу, нанесенному армянам в результате Геноцида. Данные, представленные на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, служат основой для оценки, согласно которой потери западных армян составляют около 14,5 млрд франков, восточных армян - около 4,5 млрд франков. Специальная компенсационная комиссия, созданная в рамках конференции, оценила финансовые и материальные потери армян в 19 миллиардов франков. Эти потери включают индивидуальные финансовые и материальные потери как сельских жителей, так и горожан”.

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