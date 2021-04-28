Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вектор дальнейших развитий послания президента США

“Президент США, по словам собеседника “Айастани Анрапетутюн” Геворга Даниеляна, “не обязан полностью гарантировать правовые и политические последствия своего послания, которые будут выгодны и приемлемы для нас”. Это означает, что вектор дальнейшего развития во многом определится качествами нашей внешней политики. Другими словами, мы сможем выйти победителем из таких дипломатических посланий, если мы точно проанализируем возможные очертания их скрытых тенденций и предпримем последовательные шаги, или, наоборот, мы потерпим неудачу, если у нас не будет адекватных представлений и реализации политики, соответствующей ситуации”.

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