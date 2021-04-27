Глава «Роскосмоса» предлагает расширить российско-армянское сотрудничество в области космических технологий

В рамках визита в Москву- и Душанбе Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Москве с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности, в начале встречи Армен Григорян поздравил Рогозина с Международным днем космонавтики.

Григорян подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции по ряду направлений в области авиакосмической промышленности, в этом отношении он отметил важность армяно-российского сотрудничества, подчеркнув, что в контексте развития космической деятельности Армении важно взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Говоря о перспективах развития космической деятельности в Армении, Армен Григорян отметил тот факт, что в Армении принят закон о космической деятельности, в результате которого компании, работающие в сфере космоса, получат ряд налоговых льгот.

Дмитрий Рогозин, в свою очередь, высоко оценил армяно-российское сотрудничество в области космического мониторинга. Он предложил расширить сотрудничество между Россией и Арменией в рамках разработки и развития космической техники.

Стороны договорились создать рабочую группу для уточнения направлений в сфере космической деятельности между Арменией и Россией и определения дальнейших действий.

В завершение встречи Дмитрий Рогозин пригласил армянскую сторону на Международную конференцию по исследованию космоса (GLEX-2021), которая состоится в Санкт-Петербурге 14-18 июня этого года. Рогозин подчеркнул, что представительство Армении на таких площадках даст возможность достичь новых договоренностей о сотрудничестве в этой сфере.

Стороны договорились подвести итоги работы рабочей группы в ходе визита Дмитрия Рогозина в Армению летом текущего года.