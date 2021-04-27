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Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России

Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России

Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналистам в ведомстве.

Дипломаты должны прибыть в министерство в среду.

За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Россия реагирует зеркально.

В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.

Самый серьезный кризис наблюдается в отношениях Москвы и Праги: стороны выслали десятки человек. Страны Балтии объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с чехами.


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