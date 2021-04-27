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Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей

27 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Д.А.Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне.

Проведен обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая деятельность Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.


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