То чувство победы, которое вы вызвали у народа Армении, имеет двойную ценность: Пашинян принял титулованных спортсменов

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня принял в правительстве членов сборных Армении по тяжелой атлетике и вольной борьбе во главе с тренерами сборных.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече присутствовали главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян, тренер Виген Хачатрян, серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Симон Мартиросян, серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Гор Минасян, чемпион мира и Европы Акоп Мкртчян, чемпион Европы Андраник Карапетян, чемпионы Европы Карен Авагян и Самвел Гаспарян, серебряный призер Арсен Мартиросян, бронзовые призеры Вараздат Лалаян и Лиана Гюрджян, врач сборной Давид Мосинян, главный тренер сборной Армении по вольной борьбе Абетнак Кургинян, тренер Эдгар Енокян, победители рейтинговых турниров - победитель индивидуального турнира Кубка мира Вазген Теванян и чемпион Европы Арсен Арутюнян. На встрече присутствовали также и.о. министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, заместитель министра Карен Гилоян, главный советник Н.Пашиняна Араик Арутюнян, другие официальные лица.

В своей приветственной речи Никол Пашинян отметил:

“Уважаемый тренер сборной Армении по тяжелой атлетике,

Уважаемый тренер сборной Армении по вольной борьбе,

Уважаемые спортсмены,

Уважаемые коллеги,

Рад вас приветствовать. Хочу подчеркнуть, что сегодня я пригласил вас не столько для того, чтобы поздравить, сколько поблагодарить вас за успешные выступления на соревнованиях, потому что я думаю, что именно в этот период те победы, то чувство победы, которое вы вызвали у всех нас, у народа Армении вдвойне важнее, вдвойне ценнее, потому что в этот послевоенный период очень важна уверенность в собственные силы, и, думаю, вы своими победами играете значительную роль.

Вообще спорт является очень важным свидетельством веры народа, государства в свои силы, и он очень важен в плане раскрытия возможностей и таланта нации, народа, потому что, уверен, многие люди вдохновляются вашим примером. Не обязательно, чтобы они вдохновились стать тяжелоатлетом, борцом или каким-либо другим спортсменом, кто-то из них может вдохновиться просто и иметь больше веры в свою мечту стать инженером и так далее.

Думаю, в целом спорт, победы или успехи и неудачи отражают те глубинные процессы, которые происходят в стране. В связи с этим мы уделяем большое внимание спорту во всех наших стратегиях. Мы даже приняли стратегию трансформации Армении до 2050 года, в которой поставили цель: к 2050 году Армения должна иметь не менее 25 золотых олимпийских медалей, а сборная Армении по футболу должна стать призером чемпионата Европы или мира. Важно устанавливать планки и с сегодняшнего дня работать над их преодолением. Конечно, мы понимаем, что для этого важно финансирование спорта, развитие спортивной инфраструктуры, и мы уже реализуем несколько проектов.

Смотрите, например, какие у нас проблемы сегодня? В огромной части наших школ нет спортивной инфраструктуры, то есть нет примитивных условий для занятий физкультурой. В наших вузах нет спортивной инфраструктуры. Например, мы говорим об успехах олимпийского движения, но одним из важнейших сегментов олимпийского движения во всем мире является студенческий спорт. К сожалению, студенческий спорт в Армении имеет очень серьезные проблемы, в том числе и из-за отсутствия инфраструктуры. Когда мы часто видим, в каких условия тренируются наши чемпионы мира или олимпийские чемпионы, мы обычно говорим: ну как же возможно, чтобы в таких условиях человек мог стать чемпионом Европы, мира, Олимпийских игр?

Что это значит? Это означает, что если у нас есть эти успехи в этих условиях, когда у нас будет другая инфраструктура, финансирование и другие условия, то мы действительно то, что говорим - 25 олимпийских медалей, в таком случае не вызовет ни сомнения, ни улыбки. Т.е. это будет такой задачей, которую мы все будем считать разрешимой.

В любом случае, еще раз хочу вас поблагодарить. Хочу сказать, что с трепетом в душе следил за выступлениями наших тяжелоатлетов по телевизору. Вчера не успел проследить за выступлениями борцов вольного стиля, но следил за новостями. Фактически в командном зачете наша сборная по тяжелой атлетике заняла второе место: 2 золота, 2 серебра, 4 бронзы. И наши борцы вольного стиля выиграли в рейтинговом турнире, и у нас 2 олимпийские путевки.

Конечно, помимо поздравлений и благодарностей, я также хотел бы обсудить, какую срочную работу нам нужно сделать, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде, потому что, конечно, у нас у всех большие надежды. Я знаю, что во многих случаях, к сожалению, условия, в которых вы тренируетесь, не самые лучшие. Ваши успехи тем более достойны похвалы, но я также хочу сказать, что мы делаем очень серьезную работу в плане спортивной инфраструктуры. Сейчас у нас минимум 2 проекта строительства спортивных школ имени наших известных и успешных спортсменов: Спортивная школа имени Артура Алексаняна в Гюмри и уже готов проект Спортивной школы имени Симона Мартиросяна. И да, надо начинать строительство при условии: пусть выиграет, тогда мы откроем финансирование. Школа будет построена в Джрарате. Надеюсь, у нас будет возможность строить школы вашего имени, вы тоже выиграете олимпийские медали, и мы решим наши стратегические задачи”.

Представители сборных Армении по тяжелой атлетике и вольной борьбе подчеркнули важность встреч в подобном формате для оценки достижений, выявления существующих проблем и совместного обсуждения эффективных решений.

Подчеркнув, что и государство, и общество высоко оценивают успехи армянских спортсменов на международных турнирах, и.о. премьер-министра поинтересовался существующими проблемами для их быстрого решения и надлежащей подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в текущем году.

В частности, были затронуты вопросы улучшения спортивной инфраструктуры, приобретения необходимого спортивного инвентаря, необходимых для поддержания спортивной формы лекарств, быстрой организации процесса закупок по процедуре закупки у одного лица, а также увеличения размера пособия для спортсменов-участников Олимпийских игр, строительства спортивного городка и др.

Никол Пашинян поручил ответственным лицам проработать итоги обсуждения и представить на утверждение проекты решений поднятых проблем.