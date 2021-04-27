Глава МИД Литвы назвал отличными армяно-литовские отношения

Единственный эпитет для описания 30-летних дипломатических отношений между Арменией и Литвой - превосходные. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге с журналистами во время открытия Литовского леса в Лорийской области Армении.

«В случае с Арменией главное достижение - это демократия. В качестве совместного достижения наших стран хочу отметить то, что мы сегодня здесь и отмечаем 30-летие наших отношений. Это свидетельствует о том, что наши отношения длительные, настоящие и верные», - сказал министр иностранных дел Литвы.

Отвечая на вопрос корреспондента «Арменпресс» о возможностях и сферах сотрудничества между Арменией и Литвой, Ландсбергис отметил, что Литва постарается оказать Армении гуманитарную помощь.

«Мы постараемся поддержать восстановление Армении после войны, а также в области здравоохранения, помогая преодолеть эпидемию», - сказал министр иностранных дел Литвы, добавив, что как член Европейского союза Литва имеет возможность поддерживать развитие демократических институтов.