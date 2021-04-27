И.о. главы МИД Армении принял делегацию во главе со спикером Центральноамериканского парламента
И.о. главы МИД Армении Ара Айвазян принял делегацию во главе со спикером Центральноамериканского парламента Каролиной Фернандес. На встрече также присутствовал депутат НС Армении Сос Аветисян.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян высоко оценил визит Каролины Фернандес в Армению для участия в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, а также за поддержку, оказанную армянскому народу, что отражает четкую позицию Центральноамериканского парламента в отношении основных прав человека и общечеловеческих ценностей.
Двусторонне была подчеркнута важность начала сотрудничества между Национальным Собранием Республики Армения и Центральноамериканским парламентом, что будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству Армении с регионом.
Собеседники затронули также широкий круг вопросов региональной стабильности и безопасности. Была подчеркнута важность единой и однозначной позиции международного сообщества в отношении нарушений прав человека как эффективного инструмента предотвращения будущих преступлений против человечности.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян высоко оценил принципиальную позицию Центральноамериканского парламента в отношении агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
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