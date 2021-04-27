Пашинян принял членов сборных Армении по тяжелой атлетике и вольной борьбе
19:16, 27 Апрель, 2021
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял членов сборных Армении по тяжелой атлетике и вольной борьбе, которые заняли призовые места на Чемпионате Европы и олимпийских рейтинговых турнирах.
Как сообщает Арменпресс, премьер-министр опубликовал видеозапись встречи, написав: «Чувство победы, которое вы вызвали у народа Армении, вдвойне ценнее. Уверенность в собственных силах особенно важна в этот послевоенный период».
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