“Ереванский бестселлер”: вновь лидируют книги Шармы: документальная литература, март, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. В список не включены энциклопедии. Данные списка составлены по итогам продаж за август.

На первой горизонтали - книга канадского писателя Робина Шармы “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На второй горизонтали другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, делать день целенаправленным.

На третьей горизонтали - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на четвертом месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

На пятом месте еще одна книга Юваля Ной Харари: “Homo Deus. Краткая история будущего”. За последнее столетие человечество сделало невозможное, обуздав голод, чуму и войны. С этим трудно согласиться, но Харари по-своему объясняет, что голод, чума, войны и непостижимые, неконтролируемые силы природы превратились в решаемые проблемы. Впервые в истории люди больше умирают от переедания, чем от недоедания, чаще от старости, чем от инфекционных заболеваний. “Homo Deus. Краткая история будущего” исследует планы, мечты и кошмары, которые будут определять повестку 21 века, от преодоления смерти до создания искусственной жизни.

На шестом месте книга Шаана Натали “Турки и мы”. Сборник вобрал исследования, написанные в разные годы одним из самых самобытных представителей армянской общественно-политической мысли, писателем Шааном Натали (Акоп Тер-Акопян). В них рассказывается о самых трагических событиях в истории Армении, о событиях начала ХХ века, о провозглашении и падении Республики Армения, о конкретных формах проявления идеологии тюркизма и о справедливой каре ответственных за Геноцид.

На седьмом месте - книга Эриха Фромма “Искусство любить”. Это международный бестселлер, который уже 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности любви. В классическом произведении “Искусство любить” Фромм раскрывает любовь со всех сторон.

На восьмом месте книга Марка Мэнсона “Тонкое искусство пофигизма”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит тому, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда и с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

На девятом месте книга Каро Варданяна “Генерал Андраник в воспоминаниях русских и британских военных”. О генерале Андранике (Андранике Озаняне), армянском военачальнике, государственном деятеле и лидере армянского народа написано немало книг, особый интерес представляет и эта: в ней собраны воспоминания русских и британских военных об одном из самых любимых полководцев армянского народа.

Книга “Мировой порядок” Генри Киссинджера на десятом месте. Выдающийся дипломат, теоретик и эксперт в своей книге представил читателю ситуационный анализ мировой политики, целью которого является поиск урегулирования отношений в современном мире. Автор предупреждает, что в условиях отсутствия эффективных механизмов баланса сил существующие вызовы могут стать причинами необратимых катастроф.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).