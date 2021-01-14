Предстоящие на 28 апреля мероприятия
18:22, Апрель 27, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 21:27 Глава «Роскосмоса» предлагает расширить российско-армянское сотрудничество в области космических технологий
- 21:11 Избран новый спикер парламента Грузии
- 20:57 Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России
- 20:50 Лавров рассказал, когда будет возможна встреча Путина с Байденом
- 20:32 Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей
- 20:24 Организации ассирийцев, сирийцев, езидов, халдеев выступили с совместным заявлением по случаю Дня памяти жертв Геноцида
- 19:36 Глава МИД Литвы назвал отличными армяно-литовские отношения
- 19:34 То чувство победы, которое вы вызвали у народа Армении, имеет двойную ценность: Пашинян принял титулованных спортсменов
- 19:24 И.о. главы МИД Армении принял делегацию во главе со спикером Центральноамериканского парламента
- 19:22 В парламент Франции внесена резолюция с требованием возвращения армянских пленных
- 19:16 Пашинян принял членов сборных Армении по тяжелой атлетике и вольной борьбе
- 19:03 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:22 Предстоящие на 28 апреля мероприятия
- 17:56 Министр здравоохранения сделает прививку вакциной AstraZeneca
- 17:35 Миссия ОБСЕ отметила применение насилия на выборах в Албании
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-04-21
- 17:19 Азиатские индексы - 27-04-21
- 17:12 В России за сутки выявили 8 053 заразившихся коронавирусом. Это минимум за семь месяцев
- 17:03 Посольство Индии в Армении впервые употребило термин «геноцид»: посол посетил Цицернакаберд
- 16:34 Трио Ваагна Айрапетяна выступит с программой “Positive”
- 16:29 Американский патрульный корабль направился в Черное море
- 16:21 Признание и осуждение Геноцида армян - общечеловеческая задача: интервью Ара Айвазяна BBC Weekend
- 16:10 Конференция по сохранению культурного наследия Арцаха и Армении может стать ежегодной
- 16:07 Сухогруз столкнулся с нефтяным танкером на якорной стоянке в Циндао
- 16:04 Япония продолжит добиваться заключения мирного договора с Россией
11:08, 26.04.2021
Просмотрели 12612 раз В Армении подтвержден 181 новый случай COVID-19
20:03, 24.04.2021
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16:11, 20.04.2021
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16:25, 26.04.2021
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