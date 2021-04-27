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Министр здравоохранения сделает прививку вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения сделает прививку вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 28 апреля будет публично вакцинирована от коронавируса. Как сообщили Арменпресс в министерстве, Аванесян привьется вакциной AstraZeneca.

Министр сделает прививку в "Референс-лабораторном центре" Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Республики Армения.


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