Министр здравоохранения сделает прививку вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 28 апреля будет публично вакцинирована от коронавируса. Как сообщили Арменпресс в министерстве, Аванесян привьется вакциной AstraZeneca.

Министр сделает прививку в "Референс-лабораторном центре" Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Республики Армения.