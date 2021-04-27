Миссия ОБСЕ отметила применение насилия на выборах в Албании

В ходе избирательной кампании на выборах в парламент Албании отмечено использование административного ресурса властями, случаи насилия, но волеизъявление прошло в целом успешно. Как передает Арменпресс, об этом заявили наблюдатели от ОБСЕ.

В воскресенье в Албании состоялись выборы в заксобрание. На кресла в 140-местном парламенте претендовали 12 блоков партий и коалиций. Правом голоса обладали около 3,6 миллиона граждан. По данным избиркома, явка составила около 48%, волеизъявление прошло без серьезных инцидентов. Албанские СМИ сообщали о случаях фотографирования бюллетеней, попытках агитации и конфликтах на участках.

По последним данным ЦИК с 4910 из 5199 участков, правящая Социалистическая партия лидирует с 48,67% голосов, оппозиционная Демократическая партия получила 39,41%.

"Несмотря на пандемию COVID-19 и тот факт, что голосование не происходило за границей, народ Албании проголосовал многочисленно", - заявил на пресс-конференции глава наблюдательной миссии и вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

Он сообщил, что на двух десятках участков в Тиране применялась система электронного голосования и подсчета голосов, а по всей стране впервые запустили систему электронной идентификации избирателей и "несмотря на затруднения в отдаленных районах, система показала себя эффективной".

"Насильственные инциденты, которые предшествовали воскресному голосованию и привели в Эльбасане к убийству одного и ранению четырех человек, должны быть расследованы", - подчеркнул Гулиев.

Представитель ПАСЕ польский сенатор Александр Почей, заявил, что процесс волеизъявления в целом прошел успешно.