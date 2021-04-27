Азиатские индексы - 27-04-21

ТОКИО, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.46% и составил 28991.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.76% и составил 1903.55 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.04% и составил 3442.61 пункта, а HANG SENG снизился на 0.04% и составил 28941.54 пункта.