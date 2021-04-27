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Посольство Индии в Армении впервые употребило термин «геноцид»: посол посетил Цицернакаберд

Посольство Индии в Армении впервые употребило термин «геноцид»: посол посетил Цицернакаберд

Посольство Индии в Армении впервые употребило термин «геноцид» в заявлении по поводу визита посла Кишана Дана Девала в Цицернакаберд по случаю 106-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, сообщение опубликовано на странице «Facebook» посольства Индии в Армении.

«Сегодня в Армении отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Посол К.Д.Девал почтил память жертв этой великой трагедии и возложил венок к мемориалу Цицернакаберда», - говорится в сообщении на двух языках.

В сообщении в социальной сети посольство также отметило активной ссылкой страницы министерств иностранных дел Индии и Армении.


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