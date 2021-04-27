Трио Ваагна Айрапетяна выступит с программой “Positive”

Трио Ваагна Айрапетяна 28 апреля в Доме камерной музыки им. Комитаса представит программу “Positive”.

Как передает «Арменпресс», в составе трио – сам Ваагн Айрапетян (фортепиано, вокал), Хачатур Савзян (контрабас), Арман Мнацаканян (ударные инструменты).

Джазмен, композитор, пианист, живая легенда армянского джаза Ваагн Айрапетян уже несколько десятилетий в истории джаза Армении занимает свое особое место. Айрапетян со своим трио выступал в разных странах мира, участвовал в международных фестивалях и с честью представлял армянское джазовое искусство.

В концерте прозвучат оригинальные авторские композиции и аранжировки армянской музыки. Концерт не останется без импровизационных элементов, которые будут создаваться на месте при непосредственном участии публики. Обращает на себя внимание и название концерта – “Позитивный”. Трио на протяжении всего вечера будет передавать слушателям положительные заряды.