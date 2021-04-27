Признание и осуждение Геноцида армян - общечеловеческая задача: интервью Ара Айвазяна BBC Weekend

16:21, 27 Ապրիլ, 2021

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян дал интервью программе “BBC Weekend”, в котором обратился к посланию президента США Джо Байдена по случаю 106-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», Ара Айвазян подчеркнул, что это послание является значительным вкладом в дело признания Геноцида армян и предотвращение геноцидов. Ара Айвазян коснулся также вопроса, какое влияние окажет заявление Байдена на армяно-турецкие отношения.

Вопрос: Как Вы отнеслись к посланию президента Байдена? Вы этого ожидали?

Ара Айвазян: Как 106 лет назад, так и сегодня армянский народ борется за историческую справедливость, за безопасную и достойную жизнь на своей исторической родине. Мы приветствуем заявление президента Байдена о том, что Соединенные Штаты зверства, совершенные против армянского народа в 20 веке, признают геноцидом. Напомним, в 2019 г. соответствующие резолюции о признании и осуждении Геноцида армян были приняты Палатой представителей и Сенатом США.

Вчера мы отметили 106-ю годовщину Геноцида армян. И здесь, в Армении, и во всем мире мы стали свидетелями множества решительных посланий солидарности и поддержки со стороны международного сообщества, вдохновляющих нас удвоить наши совместные усилия в международной борьбе за осуждение и предотвращение геноцидов.

Вопрос: Г-н Айвазян, думаете ли Вы, что другие страны последуют этому примеру?

Ара Айвазян: Признание и осуждение Геноцида армян - вопрос универсальный. Это послание вносит значительный вклад в глобальное признание Геноцида армян и предотвращение геноцидов. Сегодня власти США недвусмысленно подтвердили свою приверженность защите прав человека и принципов гуманности.

Вопрос: Г-н Айвазян, как, по Вашему мнению, повлияет ли послание Джо Байдена на Ваши отношения с Турцией?

Ара Айвазян: Что касается отношений с Турцией, Турция проводит агрессивную и враждебную политику по отношению к Армении с момента восстановления независимости в 1991 году. Турция отказалась установить дипломатические отношения с Арменией, закрыла границу и проводила довольно враждебную политику по отношению к Армении. Более того, Турция принимала непосредственное участие в агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха, ежедневно отправляя тысячи иностранных вооруженных террористов в наш регион.

Мы надеемся, что это очень мощное послание президента Соединенных Штатов проложит путь к диалогу и, в конечном итоге, к нормализации отношений. Это также будет способствовать региональному миру и стабильности.

Вопрос: Какую роль это сыграет в возможной нормализации отношений? Некоторые утверждают, что это заявление станет игральной картой в руках президента Эрдогана, чтобы заручиться поддержкой его общественности в противостоянии Соединенным Штатам.

Ара Айвазян: Я думаю, что это создает основу для того, чтобы турецкое общество смогло бы увидеть страницы своей истории. Оно призывает общественность к вопросам о трагических страницах своей истории. Думаю, это также откроет путь к диалогу между двумя соседними странами. Между двумя соседними странами возник разрыв, и я думаю, что это будет очень важным шагом для нормализации наших отношений.