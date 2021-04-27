Конференция по сохранению культурного наследия Арцаха и Армении может стать ежегодной

Конференция “Наследие Арцаха под угрозой. В узле вызовов”, которая направлена на сохранение культурного наследия Арцаха и Армении и на повышение осведомленности международного сообщества об опасности, угрожающей армянским ценностям, находящимся под контролем Азербайджана, может иметь непрерывный характер.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 27 апреля заявил заместитель министра образования и науки Ара Хзмалян.

“В контексте новых геополитических вызовов конференция беспрецедентна по своим масштабам, потому что в инициативе принимают участие представители всех ответственных ведомств по охране памятников, информационной и физической безопасности. Думаю, эта конференция станет ежегодной площадкой, на которой специалисты, а также ответственные за смежные области получат возможность собрать воедино все вопросы, обсудить возможные стратегические шаги и приоритеты, направленные на сохранение памятников”, - сказал замминистра.

По словам начальника Управления многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении, генерального секретаря Национальной комиссии ЮНЕСКО в Армении Армана Хачатряна, Азербайджан в информационно-пропагандистскую сферу вложил огромные средства. “Наша задача - не только противостоять этой пропаганде, но и представить наше культурное наследие как в Арцахе, так и в Армении. В рамках Национальной комиссии ЮНЕСКО мы разработали план действий, уточнили вопросы и стратегические цели. Это не разовая операция, это должно стать долгосрочным стратегическим вопросом”, - сказал Хачатрян.

Он напомнил, что генеральный директор ЮНЕСКО предлагал направить в прилегающие к Нагорному Карабаху районы Нагорного Карабаха миссию технической помощи, основной задачей которой было бы проведение инвентаризации на месте и анализ состояния культурного наследия, но Азербайджан отказался.

Председатель Национального комитета Армении “ИКОМОС” Гагик Гюрджян предложил помимо ЮНЕСКО активно сотрудничать и с другими международными организациями, членами которых являются и Армения и Азербайджан, чтобы обратить внимание на конвенции, принятые обеими странами. По словам Гюрджяна большую роль в освещении проблемы могут сыграть, живущие за рубежом арменоведы, нужно использовать и их возможности.

Конференция, начавшаяся 27 апреля в Матенадаране, была инициирована Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении. Она проводится в рамках Международного дня памятников и исторических мест.

На конференции выступят представитель Республики Армения в Европейском Суде по правам человека Егише Киракосян, Защитник прав человека Арман Татоян, Преподобный Гарегин Амбарцумян из Первопрестольного Святого Эчмиадзина, менеджер программ, независимый эксперт Американского университета Армении Зармине Зейтунцян, председатель Национального комитета ИКОМОС Армении Гагик Гюрджян и другие ответственные лица.