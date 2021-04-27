Сухогруз столкнулся с нефтяным танкером на якорной стоянке в Циндао
16:07, 27 Апрель, 2021
Сухогруз компании-перевозчика Sea Justice во вторник столкнулся с нефтеналивным танкером A Symphony, находившемся на якорной стоянке в порту Циндао в Китае. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководство компании Goodwood Ship - владельца танкера.
В сообщении компании агентству указано, что удар спровоцировал течь в одной из цистерн, в следствие чего топливо попало в воду.
Инцидент произошел в 08:50 по местному времени (03:50 мск). Уточняется, что среди членов экипажа пострадавших нет.
Согласно данным портала Marine Traffic, Sea Justice - сухогруз, идущий под флагом Панамы, а танкер A Symphony - под флагом Либерии.
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