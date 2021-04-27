Япония продолжит добиваться заключения мирного договора с Россией

Япония заявила о желании продолжить переговоры с Россией о заключении мирного договора и передаче ей четырех южный островов Курильской гряды. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, oб этом говорится в ежегодном обзоре внешней политики страны.

"Главным вопросом, ожидающим решения в отношениях Японии и России, является проблема "северных территорий" (острова Южных Курил, которые Япония считает своими - ИФ)", - говорится в документе. При этом в Токио указали, что его суверенитет распространяется на эти острова.

В обзоре отмечается, что стратегическая обстановка в Индо-Тихоокеанском регионе продолжает меняться, однако для Японии неизменно важными остаются отношения с Россией. В свою очередь Токио, помимо решения территориального вопроса и вопроса мирного договора, хотел бы выстроить партнерские отношения с РФ, углублять отношения между странами в тех областях, которые ранее не были охвачены, развивать сотрудничество в сфере политики, экономики, гуманитарных обменов.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий".

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил бывшему японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

В феврале Путин заявил, что Россия намерена развивать отношения с Японией, но не будет делать ничего противоречащего Конституции страны, указывая на конституционную поправку о запрете отчуждения российских территорий.