Комиссар СЕ по правам человека осудил открытие бакинского парка

В письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович осудила открытие парка в Баку, в котором представлены армянская военная техника, взятая в качестве трофеев во время войны и восковые фигуры, изображающие армянских солдат. Как сообщает «Арменпресс», письмо опубликовано на официальном сайте Совета Европы.

Миятович выразила глубокую озабоченность по поводу открытия в Баку парка военных трофеев. “Я такие проявления считаю очень тревожными и унизительными. Это только усугубит враждебное настроение и враждебный язык”, - сказала Миятович.

Комиссар призвала президента занять твердую позицию без риторики или действий, разжигающих ненависть, и вместо этого обеспечить полное политическое содействие примирению и миру, особенно в интересах будущих поколений Азербайджана и Армении.

Азербайджан ответил на письмо Миятович жесткой риторикой, обвинив комиссара в предвзятости, продемонстрировав свою нетерпимость и неспособность принимать критику со стороны авторитетных международных организаций. Ответ в Совете Европы распространило представительство Азербайджана.