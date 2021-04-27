Арарат Мирзоян и Кэролайн Кокс обсудили вопросы признания Геноцида армян и возвращения пленных

27 апреля председатель Национального собрания А. Мирзоян принял члена Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессу Кэролайн Кокс, которая находилась в Армении для участия в церемониях памяти жертв Геноцида армян.

Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта НС Армении.

Арарат Мирзоян отметил, что для него большая честь принимать в Национальном собрании одного из лучших друзей армянского народа.

Председатель НС и баронесса Кокс обсудили вопросы международного признания Геноцида армян, улучшения гуманитарной ситуации в Арцахе, возвращения на родину военнопленных и других лиц, незаконно удерживаемых Азербайджаном. Была достигнута договоренность объединить усилия с международными партнерами.

В конце встречи Арарат Мирзоян поблагодарил Кэролайн Кокс за то, что она около 30 лет рядом с армянами и за ее бескорыстную справедливую борьбу.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира 24 апреля отметили 106-ю годовщину Геноцида армян.