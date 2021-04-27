СМИ: на саудовский нефтяной танкер могли напасть в Красном море

Саудовский нефтяной танкер NCC DAMMAM мог подвергнуться нападению у порта Янбу, расположенного на западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил во вторник портал Dryad Global.

"Мы получаем неподтвержденные сообщения [о том], что судно, возможно NCC DAMMAM, атаковано у порта Янбу", - говорится на странице портала в Twitter.

Согласно данным портала Marine Traffic, NCC DAMMAM - нефтяной танкер, идущий под флагом Саудовской Аравии,

ообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Агентство Reuters отмечает, что официальных комментариев от саудовских властей пока не поступило. Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) изучает полученные ею сообщения о нападении. "UKMTO известно о сообщениях об инциденте, имевшем место <…> 27 апреля 2021 года в 06:30 по всемирному координированному времени (09:30 мск - прим. ТАСС) примерно в двух морских милях от Янбу. Ведется расследование", - говорится в сообщении.