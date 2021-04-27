В окрестностях города Мартуни в Арцахе будут проведены работы по обезвреживанию боеприпасов

В окрестностях арцахского города Мартуни будут проведены работы по обезвреживанию боеприпасов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГСЧС Министерства внутренних дел Арцаха.

“Уважаемые соотечественники, Государственная служба по ЧС МВД сообщает, что сегодня в 15: 00. в окрестностях города Мартуни будут проведены работы по обезвреживанию боеприпасов. Саперы на территории республики продолжают проводить инженерно-разведывательные работы”, - говорится в сообщении.

Госслужба по ЧС просит не звуках взрывов не проявлять беспокйства.