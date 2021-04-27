 Депутаты Парламента Румынии на слушаниях по вопросу геноцида высказывались о его признании

Пленарное заседание Палаты депутатов Румынии впервые провело слушания по вопросу о Геноциде армян в Османской империи, в которых выступили представители всех политических сил и групп, они отстаивали моральное значение признания геноцида. Об этом «Арменпресс» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Армении в Румынии Сергей Минасян.

Посол сообщил, что слушания проводились по инициативе руководителя группы национальных меньшинств в Палате депутатов Парламента Румынии Варужана Памбукчяна.

“Впервые в румынском Парламенте проходят слушания по Геноциду армян. Примечательно, что представители всех политических сил, представленных в парламенте, выступили достаточно активно, они отмечали моральное значение признания Геноцида армян, делался особый упор на содействии армянским беженцам, спасшимся от Геноцида 1915 г. в Румынии и на сложившихся многовековых дружеских отношениях”, - сказал посол.

Минасян назвал этот процесс результатом многолетних усилий армянских общинных структур Румынии, в частности, депутатов-армян.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира 24 апреля отметили 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств. В послании к 24 апреля Геноцид армян признал и президент США Джо Байден.