В Ереване началась конференция “Наследие Арцаха под угрозой: в узле вызовов”

После 44-дневной войны армянское культурное наследие Арцаха, оказавшееся под контролем Азербайджана, регулярно подвергается вандализму и нуждается в защите. Чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме, повысить уровень осведомленности общественности, 27 апреля в Ереване проводится конференция “Наследие Арцаха под угрозой. В узле вызовов”.

Как сообщает «Арменпресс», в конференции, которая проводится в рамках Международного дня памятников, принимают участие ответственные заинтересованные стороны: институциональные, профессиональные, государственные, международные организации, попечители, эксперты по памятникам и эксперты.

“Конференция проводится с четкой целью - повысить уровень общественной и профессиональной осведомленности, сформулировать и проанализировать вызовы, объединить усилия для обеспечения физической и информационной безопасности культурного наследия”, - на открытии конференции сказал министр образования и науки Армении Ваграм Думанян.

Он напомнил, что исторический опыт борьбы за наши ценности достаточно велик, борьбы против потерь от набегов кочевых племен до уничтожения уникальных хачкаров Джуги и до наследия Арцаха, которые были проявлениями цивилизационной и ценностной несовместимости.

По словам Думаняна, сегодня мы вновь столкнулись с серьезной опасностью исчезновения нашей творческой мысли. “Азербайджан пресекает любые попытки ввести международную систему мониторинга, открыто призывает к разрушению ценностей на оккупированных территориях, игнорируя моральные и правовые нормы, выработанные цивилизованным миром на протяжении тысячелетий. Трудно вести диалог о сохранении культуры с государством, которое при этом открывает так называемый “парк победы”, что, по сути, является выражением мощного цивилизационного поражения”, - сказал министр.

По словам Ваграма Думаняна, наша задача - не давать моральные оценки, а выработать механизмы сопротивления. “С этой целью на Национальной конференции ЮНЕСКО был разработан предстоящий план действий, в котором участвуют многие научные и общественные структуры и ведомства. На данный момент делается все возможное, чтобы на оккупированных территориях не допустить уничтожения армянских культурных ценностей. В рамках конференции общественности будет представлена полная картина проделанной работы , будут намечены планы на будущее”, - сказал Думанян. Затем он поблагодарил Гамлета Петросяна, заведующего кафедрой искусствоведения Ереванского государственного университета, руководителя арцахской археологической экспедиции, и Раффи Кортошяна, сотрудника Фонда изучения армянской архитектуры, внесшего большой вклад в исследование и в дело сохранения и популяризация культурных ценностей Арцаха.

После 44-дневной Арцахской войны Азербайджан на оккупированных территориях Арцаха пытается уничтожить памятники армянского культурного и религиозного наследия. В последние дни появилась информация, что Азербайджан хочет изменить внешний вид церкви Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши.