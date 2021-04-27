Председателем парламента Грузии избрали действующего вице-спикера Кахабера Кучаву
14:53, 27 Апрель, 2021
Парламент Грузии большинством голосов избрал председателем Кахабера Кучаву, который по настоящий день был вице-спикером законодательного органа. Голосование по кандидатуре Кучавы в прямом эфире транслировалось на сайте парламента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"86 голосов против шести. Господин Кахабер Кучава избран председателем парламента Грузии", - сказал вице-спикер Георгий Вольский, который вел заседание парламента.
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