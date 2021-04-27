Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

Председателем парламента Грузии избрали действующего вице-спикера Кахабера Кучаву

Председателем парламента Грузии избрали действующего вице-спикера Кахабера Кучаву

Парламент Грузии большинством голосов избрал председателем Кахабера Кучаву, который по настоящий день был вице-спикером законодательного органа. Голосование по кандидатуре Кучавы в прямом эфире транслировалось на сайте парламента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"86 голосов против шести. Господин Кахабер Кучава избран председателем парламента Грузии", - сказал вице-спикер Георгий Вольский, который вел заседание парламента.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации