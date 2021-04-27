Япония назвала рост военной мощи Китая "вызывающим большое беспокойство в регионе и мире с точки зрения обеспечения безопасности", об этом говорится в опубликованной во вторник МИД страны "Синей книге по дипломатии" за 2021 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года).

"Япония внимательно следит за ростом и быстрой модернизацией военной мощи Китая, тем, как он занимает позиции в новых областях – киберпространстве, космосе и сфере радиоэлектронной борьбы. Укрепление военной мощи Китая при отсутствии прозрачности, попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также активизация военной деятельности вызывают большое беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, включая Японию, и в мире", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, в "Синей книге по дипломатии" впервые частые появления китайских патрульных кораблей в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) названы нарушением международного права.