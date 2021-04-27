Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9%

Рост показателей общей смертности в РФ с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, следует из отчета Минздрава РФ об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год.

"Январь - декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Российской Федерации - 17,9% рост показателя общей смертности, до 14,5 на 1 000 [человек] населения (в 2019 году - 12,3 на 1 000 человек населения). 2 124,5 тыс. человек - число умерших, увеличилось на 323,8 тыс. человек", - говорится в отчете.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, большую долю в приросте смертности составили летальные исходы от коронавируса. Смертность в России в марте 2021 года, согласно оперативным данным Росстата, снизилась на 14% по сравнению с январем 2021 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидаемая продолжительность жизни в стране в 2020 году снизилась на 1,84 года, до 71,5 года, также отмечается в отчете.

"За 12 месяцев 2020 года [наблюдаются] негативные демографические тенденции. 71,5 года [составила] ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом — 73,34 года). Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие", - следует из отчета.

Отмечается, что необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.