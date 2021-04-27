Гроссмейстер Левон Аронян вышел в четвертьфинал онлайн турнира “New In Chess Classic”.

Как передает «Арменпресс», Аронян в четвертьфинале сыграет с Уэсли Со из США.

В турнире “New In Chess Classic” участвуют 16 шахматистов. Он считается очередным турниром “Champions Chess Tour”. Призовой фонд составляет 100 000 долларов США, из которых победитель получит 30 000 долларов.

Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян покинул Армению. Он присоединится к сборной США.