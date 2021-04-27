Под угрозой более 2 000 памятников, оказавшихся у противника: министр образования и науки  Арцаха

По словам министра образования, науки и культуры Республики Арцах Лусине Караханян, Азербайджан проводит институциональную политику уничтожения и фальсификации армянского культурного наследия. Министерство в сотрудничестве как с местными, так и с международными организациями пытается предпринимать шаги для сохранения богатого армянского наследия. оказавшегося под контролем врага, но, по словам Караханян, нет никаких приструнивающих шагов, которые заставили бы Азербайджан остановиться.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 27 апреля на встрече с журналистами перед началом конференции “Наследие Арцаха под угрозой: узел проблем” сказала министр образования, науки и культуры Арцаха.

Она подчеркнула, что в настоящее время под угрозой находятся около 2 000 памятников на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Под угрозой и судьба 13 монастырских комплексов, 122 церквей, 52 замков, 523 хачкаров и четырех часовен. “На оккупированных территориях осталось 127 школьных библиотек с 617 000 книг, 3 районные библиотеки с 68 398 книгами”, - сказала Караханян.

Относительно музеев, министр сообщила, что на оккупированных территориях осталось десять государственных и два частных музея с 20 000 экспонатов.

Это Музей Артура Мкртчяна в Гадруте, где было 7 680 экспонатов, в том числе и личные вещи Мкртчяна, Музей имени Тевана Степаняна. Лусине Караханян напомнила, что Музей истории Шуши с 5 000 также остался под контролем, врага, Государственный геологический музей с 403 экспонатами, Государственный музей изобразительных искусств с 673 экспонатами, Музей ковров, большая часть экспонатов которого эвакуирована в другие музеи.

По словам Караханян, историко-археологическая крепость-музей Тигранакерт также под контролем Азербайджана, а ущелье Унот пока в нейтральной зоне. Она сообщила, что все экспонаты, найденные при раскопках в Азохе, уже вывезены в Азербайджан, о чем есть свидетельства. “Сегодня идет второй геноцид. Геноцид после геноцида. Мы пытаемся предотвратить это разными способами, через миротворцев, МИД и международные организации, но до сих пор нет конкретных шагов, которые заставили бы Азербайджан остановиться”, - сказала она.

По словам Караханян, Азербайджан свою политику проводит по двум направлениям: уничтожение армянских памятников и попытки представить их как часть албанской культуры. “Это удары по нашей идентичности”, - подчеркнула министр.

После 44-дневной Арцахской войны Азербайджан на оккупированных территориях Арцаха пытается уничтожить памятники армянского культурного и религиозного наследия. В последние дни появилась информация, что Азербайджан хочет изменить внешний вид церкви Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши.