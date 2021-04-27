Tesla завершила I квартал с рекордной прибылью

Американский производитель электромобилей Tesla Inc завершил первый квартал 2021 года с рекордной прибылью, однако выручка компании оказалась немного хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе Tesla, ее чистая прибыль в январе-марте составила $438 млн, или $0,39 в расчете на акцию, по сравнению с $16 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

В минувшем квартале Tesla продала квоты на выбросы другим автопроизводителям на рекордную сумму - $518 млн, что на 46% превысило продажи за тот же период предыдущего года. Без продажи квот Tesla завершила бы квартал с убытком,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В первом квартале компания также заработала $101 млн на продаже биткойнов.

Квартальная выручка Tesla подскочила на 74%, до $10,39 млрд по сравнению с $5,99 млрд за тот же период годом ранее, когда автопроизводитель был вынужден закрыть завод в Китае из-за пандемии.

В сообщении Tesla говорится о "существенном росте" продаж автомобилей. В начале апреля Tesla сообщала, что в январе-марте отгрузила покупателям 184,8 тыс. автомобилей.

Стоимость автомобилей Tesla в первом квартале увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом в компании отмечают, что темпы роста рентабельности ее операций, а также снижения расходов, были еще более высокими.

Tesla планирует наращивать производственные мощности "как можно быстрее" и рассчитывает со временем добиться среднегодовых темпов реализации автомобилей в 50%.