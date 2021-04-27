На пути к созданию устойчивой продовольственной системы: вопросы обеспечения доступности продуктов питания

2020 год заставил всех переоценить свои возможности, рассмотреть новые возможности, а также предпринять устойчивые шаги для обеспечения бесперебойной работы продовольственных систем. Как сообщает «Арменпресс», об этом было сказано в ходе диалога “Создание устойчивых продовольственных систем через инклюзивные производственно-сбытовые цепочки”, который прошел в Ереване в рамках Саммита ООН 2021 года по продовольственным системам.

“Сегодня 4 миллиарда человек во всем мире прямо или косвенно работают в продовольственной системе, но при этом 690 миллионов человек недоедают. Прогнозируется, что в условиях пандемии COVID-19 это число увеличится на 100 миллионов. В то же время 80% крайне бедных людей в мире живут в сельской местности и занимаются сельским хозяйством. В этой сфере нам необходимо предпринять кардинальные шаги” , - сказал руководитель Национального диалога, заместитель министра экономики Арман Ходжоян.

Он отметил, что 2020 год заставил всех переоценить свои возможности, рассмотреть новые возможности, а также предпринять устойчивые шаги для обеспечения бесперебойной работы продовольственных систем. Ходжоян отметил, что необходимо принять меры для обеспечения доступа к здоровой пище на всей территории страны. По его словам, в этом году должны быть сокращены потери, которые по некоторым видам сельхозпродукции достигают до 30%. “За счет повторного использования, переработки и управления остатками надо создать благоприятную среду для сельскохозяйственных систем. Также нужно создать новые логистические цепочки, обеспечить доступ к рынкам”, - сказал он, добавив, что обсуждения помогут генерировать новые идеи для разработки или пересмотра существующих сельскохозяйственных планов.

Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп посчитал, что важно создание устойчивых продовольственных систем. По его словам, сельское хозяйство - источник продовольственной безопасности.

В качестве руководства к обсуждениям на саммите были намечены пять направлений действий. Они совпадают с 5 целями саммита: обеспечение доступа к безопасным и питательным продуктам для всех, переход к устойчивым моделям потребления, увеличение объемов производства чистой продукции в экологическом плане, стимулирование средств к существованию и повышение устойчивости к уязвимостям, потрясениям и стрессам.

Координатор Национального диалога, ректор Национального аграрного университета Армении Вардан Урутян отметил, что принято говорить, что неустойчивость существующих продовольственных систем связана с воздействием климата и окружающей среды, а также с недостатками в обеспечении здорового и безопасного питания. “Что необходимо сделать для устойчивого развития продовольственных систем? Они должны быть преобразованы таким образом, чтобы можно было предлагать качественные диеты, необходимые для здоровья человека, уменьшать нагрузку на природные ресурсы планеты, обеспечивая при этом всеохватывающий экономический рост”, - сказал Урутян.

Начальник отдела развития сельскохозяйственных программ, использования ресурсов и развития кооперации Министерства экономики Ира Паносян отметила, что, говоря о развитии сельского хозяйства, нельзя игнорировать эффективное использование сельскохозяйственных земель. “Согласно результатам нашего исследования, существует ряд проблем, которые препятствуют эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения”, - сказала она.

Около 50% пашни не используется по прямому назначению. Она заверила, что государственная политика направлена на решение именно этих проблем.