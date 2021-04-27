Депутат Европарламента от Франции призвал ЕС потребовать от Баку возвращения армянских военнопленных

Депутат Европарламента от Франции Франсуа-Ксавье Белами призвал Европейский союз потребовать от Азербайджана незамедлительного возвращения армянских военнопленных.

Как передает «Арменпресс», депутат в своем выступлении отметил, что он посетил Ереван и встретился с группой военнослужащих, раненных во второй Арцахской войне.

“Я побывал в армянской больнице, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в последней войне и, увидев их взгляды, мне стало стыдно, что я из Европы. Почувствовал стыд за европейские компромиссы - в обмен на действия Эрдогана. Стыд за курдов, преданных в Сирии после победы над ИГИЛом. Стыд за гражданское население Ливии, за наших греков, киприотов, болгарских братьев, суверенитет которых постоянно находится под угрозой, за братский для Европы армянский народ, преданный во время агрессии и вынужденный в одиночку, лицом к лицу бороться с наемниками-джихадистами Эрдогана и с кассетными бомбами”, - отметил депутат.

Белами добавил, что он побывал на Ераблур, где похоронены тысячи молодых людей, которые погибли только потому, что Эрдоган решил, что для отстаивания своих интересов насилие и сила лучше, чем дипломатия.

“Это величайшее преступление, которое совершается руководителем страны, который отрицает Геноцид армян, что уже должно было стать для нас сигналом. Европа имеет достаточно рычагов для действий: во-первых, наконец, необходимо потребовать, чтобы все армянские военнопленные, которые все еще находятся в Баку, были бы немедленно освобождены, чтобы положить конец этому военному преступлению, если Европа захочет, она может сделать это”, - сказал Белами.

8 апреля офис вице-премьера Тиграна Авиняна заявил, что возвращение пленных, к сожалению, вновь откладывается, 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября вновь не выполняется, что является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса.