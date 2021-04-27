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Армения не будет участвовать в учениях НАТО “Defender Europe 21”

Армения не будет участвовать в учениях НАТО “Defender Europe 21”

Министерство обороны Республики Армения не рассматривает участия подразделений Вооруженных сил Армении в учениях НАТО “Defender Europe 21”. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

“Несмотря на ранее сделанное официальное разъяснение, в ответ на запросы, которые продолжают поступать из СМИ, мы еще раз отмечаем, что Министерство обороны Армении не предусматривает участия подразделений Вооруженных сил Армении в учениях НАТО “Defender Europe 21”, - говорится в заявлении МО.


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