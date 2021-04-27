Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

МИД Казахстана сообщил, что встреча по Сирии в Нур-Султане планируется летом

МИД Казахстана сообщил, что встреча по Сирии в Нур-Султане планируется летом

Международная встреча по Сирии в астанинском формате может состояться в Нур-Султане летом этого года. Об этом во вторник сообщил ТАСС официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В мае переговоров не будет. Они планируются летом. Пока заявок о проведении переговоров от стран-гарантов [астанинского процесса по сирийскому урегулированию - России, Турции и Ирана] мы не получили. Ждем от них информации", - сказал Смадияров, отвечая на вопрос о сроках проведения международной встречи по Сирии в Казахстане,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось, что очередные переговоры по Сирии в астанинском формате состоятся в Нур-Султане в середине текущего года.

15-я международная встреча в таком формате прошла в Сочи 16-17 февраля. По ее итогам страны-гаранты астанинского процесса в совместном заявлении подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии и договорились вместе продолжать борьбу с терроризмом на территории арабской республики.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации