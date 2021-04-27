Азербайджанцы, появившиеся у села Нор Казанчи, отошли обратно: руководитель администрации Мартакерта

Азербайджанцы, продвинувшиеся вперед, примерно на 400 метров, в направлении села Нор-Газанчи Мартакертского района Арцаха, вернулись на свои исходные позиции. Об этом «Арменпресс» сообщил руководитель Мартакертской райадминистрации Айк Бахшян.

Бахшян подтвердил, что азербайджанцы в направлении села Нор Казанчи продвинулись вперед, примерно на 400 метров, но 27 апреля в результате переговоров Армии обороны и миротворцев при посредничестве президента Республики Арцах вновь вернулись на исходные позиции.

Пресс-секретарь президента НКР Лусине Аванесян также подтвердила, что была проведена соответствующая работа, в результате чего азербайджанцы вернулись на исходные позиции.

Ван Новиков