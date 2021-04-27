Роналду покинет “Ювентус”, если клуб не будет играть в Лиге чемпионов

Нападающий туринского “Ювентуса” португалец Криштиану Роналду покинет клуб, если в следующем сезоне команда не завоюет путевку в Лигу Чемпионов.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ. Согласно данным СМИ, португалец думает о вариантах перехода в другой клуб к концу сезона, когда будет ясен окончательный вид турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду может вернуться в английский “Манчестер Юнайтед”. Роналду возможно вновь выступит в Премьер-лиге, так как “Манчестер Юнайтед” начал открыто интересоваться трансфером Роналду.

36-летний Роналду является пятикратным обладателем “Золотого мяча”, он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, удостоен и многих других наград. В составе “Ювентуса” он выступает с 2018-го года.