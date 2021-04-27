Фотография Алиевых сделана не на территории Государственного заказника “Платановая роща”

Министерство окружающей среды РА обратилось к фотографии Алиевых, нашедшей в интернете широкое распространение. Министерство заявило, что она сделана не на территории Армении. Министерство отмечает, что территория, изображенная на снимке, не является территорией Государственного заказника “Платановая роща”. Это территория вдоль реки Цав, оставшаяся под контролем Азербайджана.

“Государственный заказник “Платановая роща”, территория которого 64,2 га, находится на административной территории населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области Армении, под охраной ГНКО “Биосферный комплекс Зангезур”. Там до войны проводились работы по установлению пограничных столбов с четкими координатами вдоль границ, территория не подверглась пограничным изменениям”, - передает «Арменпресс» заявление министерства, опубликовавшего фотографию первого пограничного столба Государственного заказника “Платановая роща”.

“Призываем воздерживаться от распространения заведомо ложной дезинформации и от преднамеренных информационных манипуляций”, - говорится в сообщении. Фотография была распространена и в интернете, и в СМИ, якобы Алиевы уже свободно передвигаются и по Сюникской области.